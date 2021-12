TRA I SANITARI

PORDENONE Oltre che per personale scolastico e forze dell'ordine ieri è scattato l'obbligo vaccinale per l'intera categoria del personale sanitario. Non solo medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio ma anche per gli amministrativi e tutti gli addetti che lavorano a vario titolo nella sanità. Inoltre, gli operatori devono tenere conto delle nuove regole sulla scadenza, ora a nove mesi dalla seconda dose, del Green pass. E su questo fronte la direzione generale dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale ha emesso una circolare proprio per regolare gli accessi nei luoghi di lavoro agli addetti che si trovano magari con il certificato verde scaduto e in attesa di effettuare la terza dose. La circolare precisa che restano ferme le norme in materia di accesso ai luoghi di lavoro che prevedono l'obbligo di esibire il Green pass ottenuto o dopo la vaccinazione, o per guarigione o negativi al tampone.

CONTESTATA

«La circolare - contesta la Cisl sanità di Pordenone - contrasta con il dispositivo normativo in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario dal 15 dicembre 2021. Inoltre crea un'evidente sperequazione tra il personale con Green pass scaduto e il personale non vaccinato, al quale è in ogni caso impedito l'accesso ai luoghi di lavoro». Il sindacato poi aggiunge: «Inoltre, fatto più grave, con l'applicazione di quanto disposto dalla circolare emanata si rischia di creare le condizioni affinché il personale sanitario e di interesse sanitario possa sostanzialmente ovviare alla terza dose di vaccino facendo ricorso al test molecolare». Infine la richiesta alla direzione: «Convinti che la legge debba essere applicata in maniera estensiva e data la particolare situazione prudenziale abbiamo tempestivamente chiesto alla direzione che venga inequivocabilmente chiarita la disposizione per garantire a tutti i dipendenti parità di trattamento». A stretto giro la risposta di Asfo. «La circolare non si pone in contrasto con la norma citata, tnto che la vaccinazione è requisito essenziale per tutti i soggetti obbligati. Pertanto l'Asfo provvederà ad accertare il rispetto dell'obbligo secondo la normativa entrata in vigore per il tramite del Dipartimento di prevenzione sui soggetti diversi da coloro che hanno un Ordine professionale. L'accesso al luogo di lavoro, invece, continua a essere regolato da diversa normativa che prevede il possesso del green pass valido».

