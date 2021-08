Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOPORDENONE Una signora anziana, all'esterno di un bar, ha brandito una copia cartacea della Costituzione. Lo ha fatto in segno polemico, non ricordandosi però di essere - appunto - all'esterno, quindi in un luogo libero. Quindi l'ha riposta nella borsetta, e ha ordinato un caffè. È stata l'unica intemperanza, se così la si può chiamare, in una giornata che tra rodaggio e un po' di confusione, tutto sommato ha dimostrato di...