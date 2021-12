GRANDI INFRASTRUTTURE

PORDENONE Pordenone è un po' più vicina all'Europa. E al cuore della ripresa economica, che passa necessariamente dalla velocità con la quale si riusciranno a spostare le merci. L'Interporto di Villanova, infatti, entra nella rete europea denominata Ten-T, che comprende i maggiori scali del continente tra porti, aeroporti e centri intermodali. La conferma è arrivata in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Cosa significa l'inclusione nella rete comunitaria dell'Interporto di Pordenone? Molte cose. Prima di tutto un accesso privilegiato ai finanziamenti, ma anche una centralità politica dello scalo che porterà a uno sviluppo futuro che se cavalcato potrà diventare tumultuoso.

LA PROSPETTIVA

Era un passaggio chiave. L'entrata dell'Interporto nel sistema Ten-T farà dello scalo pordenonese uno dei punti di riferimento del Nord Italia per quanto riguarda il trasporto su rotaia a lunga gittata. Il primo risvolto, però, sarà prettamente economico. La Regione ha appena stanziato 1,7 milioni per il polo di Villanova, ma grazie all'entrata nella rete europea dei grandi scali, le possibilità di sviluppo saranno enormemente più ampie. Sarà infatti aperto un canale diretto con i finanziamenti provenienti da Bruxelles. E si tratta di tanti soldi potenzialmente in viaggio verso Pordenone.

IL TRAFFICO

I volumi aumenteranno. A Pordenone arriveranno e partiranno più treni, diretti al cuore dell'Europa ma anche verso l'Asia. Sotto il profilo del traffico, Villanova diventerà di fatto uno scalo internazionale, eligibile per vincere progetti di valore comunitario e per diventare riferimento soprattutto a Nordest. «Diventeremo leader di rete - spiega il presidente di Interporto, Giuseppe Bortolussi -. È una conquista alla quale abbiamo lavorato tanto. Siamo enormemente soddisfatti. Il traguardo porterà a Pordenone una visibilità in tutti i campi della logistica e dei trasporti, ma ci sarà anche da lavorare di più».

I PROGETTI

L'ingresso di Interporto nella rete primaria europea porta a una necessità. Bisognerà correre per slegare lo scalo di Villanova dalla stazione passeggeri di Pordenone. Questo perché il probabile aumento dei flussi porterà la struttura a una prima decisiva saturazione. Ecco perché il passo numero uno da compiere sarà quello di arrivare alla realizzazione della cosiddetta stazione elementare. Spiega bene di cosa si tratta sempre il presidente Bortolussi. «Di fatto verrà aperto il varco in direzione Udine per i merci e non sarà più necessario il passaggio in stazione a Pordenone, dal momento che lo scalo passeggeri, nella sua conformazione attuale, non reggerebbe i treni di formato europeo. L'Interporto, quindi, diventerà una stazione a sé».

Uno scalo merci che potrà iniziare a fare concorrenza ai poli più importanti d'Italia, che appunto non necessitano di un appoggio su altre stazioni dedicate anche al trasporto delle persone.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA