PORDENONE Un evento che coniuga la grande musica con il sano divertimento, ma che avrà come filo conduttore la solidarietà. È quello in programma venerdì 24 luglio, dalle 21, nella nuova Arena di piazza XX Settembre a Pordenone. È promosso da Friulovest Banca, che in questo modo vuole festeggiare l'inaugurazione del nuovo hub strategico, che sarà inaugurato la mattina successiva nel Palazzo di vetro di piazza Duca D'Aosta e che vuole diventare il fulcro delle attività dell'istituto di credito nel suo percorso di potenziamento e allargamento del territorio di competenza e, in particolare, a Pordenone.

Si parte con il concerto dell'Orchestra San Marco del direttore artistico Federico Lovato, che proporrà, in successione, la Suite di Morricone, Rikudim di Jan Van Der Roost, 007 Skyfall di Adele, The typewriter di Leroy Anderson, La Muerte Del Agnel, Fuga Misterio e Libertango di Astor Piazzolla e concluderà con Romanian Folk Dance, di Béla Bartòk. Il programma dell'evento ideato da Friulovest Banca propone poi una serie di doverosi omaggi alle istituzioni e alle associazioni che si sono distinte negli anni per le loro attività socio-culturali. Accolti dal sindaco Alessandro Ciriani, saliranno dapprima sul palco il vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi, e il direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni, per un simbolico ringraziamento per quanto il personale sanitario ha fatto nel corso dell'emergenza Covid-19 e per illustrare le caratteristiche dei dispositivi medici che la Banca ha donato agli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e San Daniele del Friuli, per un impegno di spesa di oltre 200 mila euro. Doveroso tributo anche per la Fondazione Well Fare, che si occupa di microcredito e che opera in provincia da anni per sostenere le attività dei cosiddetti penultimi: sodalizio che ha trovato in Friulovest la Banca di comunità che ha ascoltato le sue istanze e sostenuto le iniziative di supporto alle persone in difficoltà. Ci sarà quindi spazio per il cabaret dei Trigeminus, che dispenseranno allegria con i loro esilaranti sketch.

La seconda parte dell'omaggio a chi si prodiga per la città partirà con Angelo Bortolus presidente del Lions Club Pordenone che illustrerà un'iniziativa in partenza: si tratta del Camper giallo della prevenzione oculistica - presente in piazza - che farà tappa nei vari centri della provincia per offrire una serie di attività di screening, in collaborazione con Credima, la Mutua di Friulovest Banca. L'occasione sarà propizia anche per illustrare l'impegno dell'istituto di credito per allestire una nuova aula multimediale all'Istituto Vendramini di Pordenone e per aggiornare, grazie a Claudio Deiuri, del Centro studi Gymnasium, sullo stato dell'arte del progetto Keep the Beat (con 5 mila studenti formati alla rianimazione cardio-polmononare) e Abbiamo a cuore il tuo cuore che, con una sessantina di defibrillatori donati dalla Banca in 26 Comuni, ha fatto del Friuli Occidentale (e di Codroipese e Sandanielese) una delle aree cardio-protette più estese d'Italia. Tra i pionieri del progetto, il compianto Franco Toffolo, anima dell'associazione San Valentino, vittima del Coronavirus, che sarà ricordato con alcune testimonianze.

Dopo una seconda incursione dei Trigeminus, il patron della Pordenone Pedala, Luigi Tomadini, illustrerà il premio Demetrio Moras e i progetti della cicloturistica per il futuro, non potendo andare in scena per l'edizione 2020. L'Orchestra San Marco chiuderà la kermesse con la seconda parte del concerto. Prenotazioni obbligatorie, per le limitazioni imposte dalla normativa anti-contagio al numero 0427968877 o con email eventi@friulovestbanca.it.

