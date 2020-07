LA CLASSIFICA

PORDENONE Solo Luca Zaia, presidente del Veneto, è più amato di Massimiliano Fedriga, suo omologo e compagno di partito che siede sulla sedia più alta della giunta regionale, a Trieste. Ma anche la classifica di gradimento relativa ai sindaci sorride al Friuli Venezia Giulia, e stavolta anche alla provincia di Pordenone. Il primo cittadino del capoluogo, Alessandro Ciriani, è infatti il secondo più amato di tutta la regione, dopo il goriziano Rodolfo Ziberna. Lo dice l'indagine sul livello di gradimento per gli amministratori pubblici pubblicata dal Sole 24 Ore sulla base di un sondaggio effettuato dalla società Noto.

NEL CAPOLUOGO

Alessandro Ciriani, secondo l'analisi del quotidiano economico, ha guadagnato 1,1 punti percentuali rispetto al 58,8 per cento vinto alle Amministrative del 2016. Il sindaco di Pordenone si piazza al dodicesimo posto nella classifica nazionale, una graduatoria guidata dal primo cittadino di Bari, Antonio Decaro. Davanti a Ciriani, a livello regionale, c'è solo Rodolfo Ziberna (sindaco di Gorizia), che può contare su un consenso del 60,2 per cento. Il peggior piazzamento è quello del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, 77° e in calo dell'1,7 per cento. Pietro Fontanini, primo cittadino di Udine, si trova in 73a posizione, anche se guadagna lo 0,8 per cento rispetto alle elezioni del 2018. Quella di quest'anno è una classifica diversa rispetto a quelle del passato. L'indice di gradimento, infatti, risente anche della gestione dell'emergenza Coronavirus. «È un riconoscimento da parte dei cittadini del lavoro svolto che fa certamente piacere commenta il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. - Di certo ciò non significa adagiarsi sugli allori, è anzi uno stimolo in più per completare la realizzazione del programma con cui ci siamo presentati agli elettori. È chiaro che nelle classifiche, così come si può salire, si può anche scendere. L'obiettivo, al di là delle graduatorie, è continuare a lavorare pancia a terra per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati e fare in modo conclude - che Pordenone abbia servizi di qualità e in linea con quelli di un capoluogo».

IN REGIONE

Ottimo risultato anche per il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, che si piazza secondo a livello nazionale dopo il vincitore della classifica, il presidente del Veneto Luca Zaia. Si compone così l'asse leghista in vetta alla classifica di gradimento. Fedriga ha guadagnato il 2,7 per cento, portando il proprio consenso teorico al 59,8 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA