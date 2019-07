Gommonauti, l'attacco di Solarino «Gli alberi caduti sono ancora lì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE Il Comune presenta i suoi progetti per rendere il Noncello un fiume urbano navigabile, ma una casa non si comincia a costruire dal tetto - commenta il presidente dei Gommonauti Gaetano Solarino, che proprio nella stessa giornata si è messo ancora una volta al timone del Pontoon Boat per mostrare le condizioni in cui versa il fiume nel tratto compreso fra l'imbarcadero e Vallenoncello e per lanciare l'allarme sul rischio che la 43ma Gommonata europea, in programma il prossimo 12 settembre, debba essere cancellata perché...