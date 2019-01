Gli zii di Antonella Cover «Non andremo a trovarla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DELITTOPORDENONE «Noi non c'entriamo, e non vogliamo immischiarci. Era tanto tempo che non vedevamo Antonella, e non andremo in Sicilia. Al momento dolore e vergogna per quanto accaduto sono troppo forti. Ci saranno molti loro parenti a Partinico, in questi giorni, e non intendiamo aggiungere la nostra presenza. Preferiamo il silenzio». Arnaldo Cover e la moglie, zii di Antonella Cover (la donna che mercoledì ha confessato l'omicidio dell'ex marito 64enne a Partinico, nella città metropolitana di Palermo), sono le ultime testimonianze...