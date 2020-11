GLI SCREENING

PORDENONE È partita ieri in regione l'attività di screening nei primi Comuni con i maggiori tassi di incidenza dei contagi individuati dalla Regione nei giorni scorsi. I primi tamponi a tappeto sono iniziati a Socchieve (Udine) e proseguiranno nei prossimi giorni negli altri centri. Intanto a Castelnovo del Friui e a Claut si stanno predisponendo i luoghi e le modalità con cui attuare i test (che saranno volontari) allargati all'intera popolazione residente. Ma per quanto riguarda Claut ieri è emersa una novità: a essere sottoposta agli screening sarà l'intera Valcellina: non solo gli abitanti di Claut ma anche quelli degli altri Comuni valligiani, da Andreis a Erto Casso.

IL VICEPRESIDENTE

A rendere noto l'allargamento all'intera Valcellina dell'indagine attraverso la campagna dei test alle popolazioni è stato ieri mattina lo stesso vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. «Nei prossimi giorni - ha detto l'assessore rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale Pd Nicola Conficoni che sottolineava come la campagna fosse insufficiente a andasse invece allargata - si procederà, in base alle incidenze dei contagi, a individuare gli ulteriori Comuni nei quali proseguire questa attività di campagna massiva di test. E ci sarà anche - ha aggiunto Riccardi - una indicazione e una certificazione da parte dei Dipartimenti di prevenzione sulla obbligatorietà dell'isolamento dei contatti dei positivi che emergeranno da questa indagine».

LE TEMPISTICHE

Oggi è previsto il sopralluogo - da parte del Dipartimento di prevenzione e della direzione regionale della Protezione civile - sia a Claut che a Cavasso Nuovo degli spazi individuati come polo dei tamponi dalle rispettive amministrazioni. Quanto alla Valcellina i test cominceranno nella giornata di sabato e potrebbero proseguire anche nella giornata di domenica. Non solo i residenti a Claut, ma anche quelli di Andreis, Barcis, Cimolais ed Erto Casso potranno sottoporsi al test. «Era stato - spiega il sindaco di Claut, Gionata Sturam - un auspicio e un suggerimento che avevano sottoposto alla Regione. Dal momento che a Claut c'è un panificio, una farmacia e lo studio del medico di base di cui si servono anche i residenti degli altri Comuni ci sembrava opportuno allargare la campagna di test in modo che possa essere più efficace. La Regione ha accolto il nostro suggerimento, questo è segno che i territori vengono ascoltati». Domani si valuterà anche se organizzare lo spazio tamponi all'interno della palestra comunale oppure, ma dipenderà anche dal meteo, utilizzare la formula del drive-in. Tutto pronto anche a Castelnovo dove si sono individuate le ex scuole di Paludea davanti alle quali è stata anche allestita una tenda dalla Protezione civile. «Il luogo ci sembra idoneo - ha detto il sindaco Juri Del Toso - sia come spazi che come logistica. Siamo in attesa di indicazioni sulle date precise. Abbiamo trasmesso la documentazione relativa ai residenti alla Regione. Credo che siano in molti i cittadini a voler partecipare a questa opportunità che ci viene data».

