PORDENONE Il futuro lo decideranno tra un anno e qualche mese gli elettori pordenonesi. Si tratta quindi di un programma sub iudice. Ma se alla guida del capoluogo dovesse rimanere Alessandro Ciriani, il disegno dei cantieri del futuro sarebbe già pronto, con sullo sfondo una doppia sfida: connettere due zone industriali e un polo logistico con un'unica strada e ridurre traffico e inquinamento lungo il ring. Dal centro storico, rivoluzionato durante il primo mandato, alle infrastrutture di cintura. Ecco come si svilupperà il secondo lotto della Nuova Pordenone.

Dalla Bretella sud alla Bretella-bis. «Se dovessimo proseguire il nostro impegno - ha spiegato l'assessore Cristina Amirante - l'obiettivo principale del secondo quinquennio sarebbe quello di collegare la Bretella sud alla zona industriale di Vallenoncello». Uno studio di fattibilità da 240mila euro sarà utile a progettare una nuova strada in grado di collegare direttamente la zona industriale di Vallenoncello, dove domina lo stabilimento professional dell'Electrolux ma dove hanno sede anche altre aziende di notevoli dimensioni, all'Interporto. L'area non è delle più facili. Il terreno è soggetto a inondazioni. Per questo sarà necessario uno studio così costoso. Il manufatto, poi, rischia di costare diversi milioni di euro. Non si può sbagliare. «La disponibilità economica - ha spiegato l'assessore Cristina Amirante - è spalmata su due annualità. Lo studio richiederà tempo, ma vogliamo realizzare un'opera che sarà in grado di diminuire l'inquinamento in corrispondenza della rotonda di viale Treviso e allo stesso tempo di favorire le industrie che operano a Vallenoncello. Una volta realizzata, la nuova bretella formerà un polo unico (produttivo e logistico) che comprenderà l'Interporto e la zona industriale. Un by-pass che farà compiere il salto di qualità alla zona sud del capoluogo».

La seconda sfida sarà quella legata all'abbattimento dell'inquinamento lungo il ring. Cruciale, in questo senso, la realizzazione di una nuova rotatoria in grado di sostituire il semaforo che regola l'intersezione tra viale Dante, piazza Risorgimento e viale della Libertà. La sosta lungo il ring dovrà ridursi al minimo, e il traffico dovrà scorrere più velocemente di quanto avviene oggi. «L'altra grande opera che ci attenderà - ha spiegato invece il sindaco Alessandro Ciriani - riguarderà la realizzazione di almeno due parcheggi multipiano in grado di catalizzare la sosta delle auto fuori dal centro storico, ma comunque nelle vicinanze dello stesso. La disponibilità di queste strutture - ha concluso il primo cittadino - sarà utile anche a tutti i residenti che al momento non hanno a disposizione un garage e sono costretti ad andare alla ricerca di un posto ogni giorno».

