PORDENONE «Misure poco coerenti e del tutto inadeguate. Le normative previste sulla cassa integrazione sono complicate e farraginose. Le cifre destinate alle medie imprese con oltre 250 addetti come garanzie per i prestiti bancari sono del tutto insufficienti. Insomma, complessivamente il decreto che dovrebbe aiutare il mondo produttivo presenta molti aspetti che destano stupore se non preoccupazione». Il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti non cerca affatto di smorzare i toni rispetto al provvedimento Cura Italia del governo che comprende le misure per l'economia di fronte all'emergenza coronavirus.

«È chiaro - sottolinea il leader degli imprenditori di Pordenone e Trieste-Gorizia - che la priorità è il sistema sanitario che deve contenere l'avanzata del virus al fine di ridurre il numero dei contagi e della vittime. Ma contemporaneamente non si può perdere di vista il sistema produttivo che tiene in piedi il Paese anche in questo terribile momento. Il mondo delle imprese e del lavoro va curato con altrettanta attenzione se vogliamo che la casa, per ora salva con le persone dentro, non bruci come la foresta che le sta attorno». Come dire: se non ci sarà un cambio di rotta nelle politiche rivolte alla produzione e all'industria si rischiano danni irreversibili. I segnali che arrivano sono quelli di un azzeramento degli ordini dall'Italia e dall'estero e di un forte rallentamento delle filiere produttive. «Si pensi - attacca Agrusti tornando sul Cura Italia - alla cassa integrazione prevista per le imprese che sono costrette a sospendere o a rallentare la produzione. La cifra complessiva di 1,2 miliardi di euro è decisamente insufficiente. Nel nostro territorio oltre il 60 per cento delle imprese chiederà di accedere all'ammortizzatore. Il meccanismo per la richiesta, era stato annunciato come semplice e veloce, è invece molto complesso e farraginoso. Per non parlare dei tempi che le imprese e i loro lavoratori dovranno attendere per la disponibilità dei soldi». Ma non è questo l'unico punto del Cura Italia che finisce sotto i colpi della locale Confindustria. «Il rinvio con proroga di soli quattro giorni delle scadenze fiscali e contributive per le imprese con più di due milioni di fatturato è semplicemente un insulto. Queste sono le imprese - spiega il presidente degli industriali - che rappresentano la stragrande maggioranza delle attività produttive, sono la spina dorale del sistema. Sono quelle dalle quali dipende anche la filiera della componentistica e della sub-fornitura. Il nostro è un territorio manifatturiero in cui il sistema si basa proprio su questo modello che se viene penalizzato rischia di provocare un disastro a cascata».

Del tutto insoddisfacente viene ritenuto anche lo stanziamento nel fondo a favore delle garanzie per i prestiti bancari previsti per le imprese con oltre 250 addetti. «Nemmeno seicento milioni a favore delle garanzie bancarie rappresentano una cifra davvero insufficiente. Si parla di aziende che sono la vera ossatura del mondo produttivo anche nella nostra regione. Si rischia di mettere in ginocchio la rete delle imprese e delle filiere dei nostri cluster produttivi. Sembra quasi, e questo francamente sorprende, che non vi sia la reale conoscenza del sistema economico non solo del Nord ma dell'intero Paese. Ciò che in questo momento è decisivo è invece mantenere in vita i comparti produttivi evitando la desertificazione dalla quale sarebbe assai difficile uscire». Il pressante invito che arriva dalle imprese è quello a un cambio di passo: «Serve autorevolezza con l'Europa, non solo sul debito, ma soprattutto per iniettare liquidità nel sistema».

