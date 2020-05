GLI ESERCENTI

PORDENONE Si sono susseguite anche nel fine settimana in tutta la regione le proteste (a Pordenone qualche giorno fa anche la beffa della denuncia del rappresentate dei baristi che aveva consegnato simbolicamente le chiavi al sindaco Alessandro Ciriani) e i flash-mob di commercianti, baristi, esercenti e artigiani che chiedono di poter riavviare le loro attività prima della data prevista del primo giugno. Settori produttivi che vedono in rivolta i titolari e i lavoratori autonomi e in estrema difficoltà i loro dipendenti: solo una minimissima parte finora meno del 10 per cento - dei lavoratori del comparto è riuscita a percepire l'assegno della cassa integrazione in deroga ancora bloccato nelle pastoie burocratiche di Regione e Inps. Appelli e grida di dolore si stanno levando anche verso gli amministratori e verso i rappresentati politici del territorio, compresi i parlamentari.

BAR SENZA FUTURO

«Il 30 per cento dei bar e ristoranti dichiara il senatore forzista Franco Dal Mas - potrebbe non riaprire, e chi lo farà subirà nel 2020 un calo di oltre il 33 per cento. Ancor peggio per le strutture ricettive, che sconteranno un crollo prossimo al 50 per cento. Stime, quelle di Unimpresa e Confcommercio che potrebbero essere ottimistiche e che già ora fanno tremare i polsi. Più che di riapertura occorre parlare di ripartenza, cioè mettere in condizione chi potrà tirare su la saracinesca di resistere e riprendere progressivamente l'attività». Le proposte avanzata dagli azzurri, come fa sapere alle categorie più in difficoltà Dal Mas, non sono state recepite da governo. «Se vogliamo scongiurare il rischio di una serrata diffusa e permanente aggiunge il parlamentare - serve liquidità immediata, serve eliminare la complicatezza dei meccanismi per ottenerla, serve adottare da subito misure in grado di aiutare il commercio e l'impresa. Anziché polemizzare sul cosa e sul quando il governo rifletta sul come, avendo l'umiltà di raccogliere i suggerimenti di Forza Italia: dall'introduzione della cedolare secca per tutte le locazioni non abitative per incentivare la rinegoziazione dei canoni, al credito di imposta esteso anche a uffici e capannoni, dallo slittamento degli adempimenti tributari alla moratoria fiscale. Argomenti convincenti messi sul tavolo con grande lucidità da Forza Italia. Il governo li ascolti».

I DIPENDENTI

Ma il settore che dovrà rimanere in lockdown ancora per un mese a meno di scelte diverse e scaglionamenti regionali registra una difficoltà nella difficoltà. È quella dei dipendenti di bar, negozi, esercizi commerciali, saloni di parrucchiere e di estetiste che sono a casa in cassa integrazione senza aver ricevuto l'assegno dell'ammortizzatore sociale relativo al mese di marzo. Una situazione, quella sul fronte della cassa in deroga, che continua a essere pesantissima: sulle quasi ottomila domande presentate in regione a fine aprile soltanto 637 risultavano deliberate. «A fine aprile spiega Susanna Pellegrini, Cgil Fvg nemmeno 200 erano le pratiche evase e gli assegni arrivati nelle tasche dei circa 16mila addetti che attendono la cassa in deroga. Serve assolutamente un rafforzamento degli organici del personale della Direzione regionale del lavoro. Altrimenti il rischio è che molte famiglie siano a reddito zero per lunghe settimane. E questo è intollerabile».

M5S CONTRO ROSOLEN

Sui ritardi regionali della Cassa integrazione guadagni (Cig) in deroga alza la voce il gruppo consiliare del M5S. «Rispondendo alla nostra interrogazione - è il commento di Dal Zovo, Capozzella, Ussai e Sergo - l'assessore Alessia Rosolen ha dichiarato come, fino al 23 aprile, ci fossero solamente 8 dipendenti per evadere 387 pratiche su 7.909 e che di queste domande l'Inps ne aveva già autorizzate 306. Visti i tempi biblici, si è aumentato il team di 9 unità e in poco meno di una settimana sono state chiuse altre 300 domande». M5S - in merito alla task force di 40 persone per far fronte alle istanze di Cig - ricorda che la Regione Marche, di poco più popolosa della nostra, al 23 aprile aveva «spedito 6.411 domande contro le 387 del Fvg».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA