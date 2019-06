CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EFFETTIPORDENONE Gli operai dell'Electrolux di Porcia ieri hanno incrociato le braccia. Lo hanno fatto per segnalare le condizioni di lavoro all'interno del reparto produttivo. Il problema è stato causato dalle alte temperature che sono state registrate già da qualche giorno. LA PROTESTALe maestranze hanno scioperato per sei minuti dopo ogni pausa prestabilita, mentre al termine della sosta che coincideva con l'orario della mensa, si sono astenuti dall'attività lavorativa per il doppio del tempo, cioè per 12 minuti. «La decisione - ha...