GLI EFFETTI DELLA STRETTA

PORDENONE Un colpo durissimo, considerati i tempi e i cambi di vedute che si sono susseguiti in pochi giorni. Dal Natale del ristoro (quello fatto di conti pagati dai clienti, non dallo Stato) si passerà probabilmente a un 25 dicembre fatto di ordini già effettuati da buttare nel cestino e di prenotazioni da cancellare all'ultimo minuto. E per il mondo della ristorazione sarà di nuovo notte fonda, come in corrispondenza di ogni recrudescenza della pandemia. I gestori dei locali pordenonesi attendono le decisioni del governo sulla zona rossa o arancione, ma il pessimismo è dilagante: si va verso un Natale di chiusure.

IL QUADRO

I ristoranti, in Friuli Venezia Giulia, hanno riaperto il 6 dicembre, quando la regione è tornata in zona gialla dopo il purgatorio dell'arancione. Lo hanno fatto mettendo nel mirino il Natale, raccogliendo le prenotazioni e iniziando a piazzare gli ordini ai fornitori. Ma adesso il quadro è cambiato, ed è alle porte un lockdown (duro o soft che sia) che toccherà in ogni caso il settore. Così il viaggio tra i ristoranti di Pordenone si trasforma nell'ennesimo racconto fatto di sfinimento, delusione, anticamera della disperazione. «Avevamo un buon numero di prenotazioni - spiegano dal ristorante Al Lido - e adesso ci sentiamo disarmati». Ristoranti pieni anche per Carlo Nappo, gestore sia della Catina di Pordenone che del Podere dell'angelo a Visinale di Pasiano: «È l'ennesima botta per tutti noi - attacca . C'è sempre più indecisione, ci sentiamo abbandonati a noi stessi. A questo punto conveniva lasciarci tutti in zona arancione e non illuderci di poter organizzare il Natale in sicurezza al ristorante. Preferivamo rimanere chiusi, ora rischiamo di dover buttare quanto ordinato». Alla Ferrata, altro locale molto noto del centro di Pordenone, si parla apertamente di «incubo». «Avevamo già in mano le prenotazioni, abbiamo sistemato nuovamente il locale. Adesso stiamo pensando di effettuare i resi del materiale ordinato. Non sarà una situazione facile». Alla Vecia osteria del Moro, locale incastonato tra i vicoli che si snodano da corso Vittorio Emanuele, i tavoli sarebbero stati tutti occupati. «Siamo al completo - spiegano i titolari - e adesso gli ordini finiscono al macero».

IL DIBATTITO

Più sicuri al ristorante o durante un pranzo in casa? Nelle ultime settimane, anche in seno alla comunità scientifica nazionale, si discute sui livelli di rischio associati a diverse occasioni di incontro. L'opinione in questo senso pare abbastanza unanime: la maggior parte del contagio, dati alla mano, avviene proprio tra le mura domestiche, dove di fatto non esistono regole in grado di essere monitorate e dove ci si sente più sicuri. «Sono quelle - ha ribadito il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - le occasioni nelle quali ci si espone di più al rischio. Per questo chiediamo a tutta la popolazione di rispettare la raccomandazione che abbiamo inserito nell'ultima ordinanza: non si deve frequentare nuclei familiari diversi dal proprio, salvo che per ragioni di assoluta necessità». L'attività di bar e ristoranti, del resto, era già stata normata in precedenza: non più di quattro (non conviventi) allo stesso tavolo, consumazioni al banco esclusivamente fino alle 11 del mattino e mascherina quando non si beve o si mangia. Ma evidentemente non basta.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA