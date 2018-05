Gli amministratori locali battono i regionali uscenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTENTI E DELUSIPORDENONE L'esperienza nelle amministrazioni locali premia, come dimostra il successo di molti (ex) sindaci e assessori comunali, mentre fra i consiglieri regionali uscenti si delineano promossi e bocciati. Diversi, infine, gli exploit mancati.SINDACI & CO.Pioggia di preferenze per il consigliere delegato del Comune di Pordenone Simone Polesello, per gli ex sindaci Ivo Moras (Brugnera), Stefano Turchet (Porcia), Roberto Ceraolo (Sacile), Renzo Francesconi (Spilimbergo), Christian Vaccher (Fiume Veneto), Emanuele Zanon (Cavasso...