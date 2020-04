GLI ABUSIVI

PORDENONE Saloni di bellezza e centri estetici chiusi per l'emergenza da coronavirus? Spopolano gli abusivi. Parrucchieri, estetiste e barbieri che, in barba ai decreti, si recano al domicilio dei clienti o ricevono a casa la vecchia clientela. Come dire: fatta la legge, trovato l'inganno. Le segnalazioni non si contano più, la rabbia è tanta. Non mancano i controlli mirati della guardia di finanza, anche se, in questo momento, le priorità delle fiamme gialle sono altre. Come, per esempio, controllare le decine di richieste che arrivano dalle aziende che chiedono di poter continuare a lavorare. L'abusivismo di numerosi tra parrucchieri, estetiste e barbieri sta creando non pochi malumori tra i professionisti del settore. Tra questi c'è Fabio Feltrin che, stanco ormai di una situazione diventata insostenibile, ha deciso di scrivere al sindaco Alessandro Ciriani.

LA LETTERA

Una richiesta di aiuto che arriva in un momento particolare in cui a prevalere sono le emozioni: «Faccio appello al suo ruolo e al suo desiderio di rendere questo Comune un esempio per tanti altri. Sono dell'avviso - scrive il parrucchiere - che uno degli errori che ha messo in difficoltà l'Italia, oltre a tanti comuni, è il fatto di aver minimizzato certi problemi. Le chiedo, con tutte le mie forze, di intervenire contro i parrucchieri e le estetiste abusivi che stanno girando per le case o che ricevono i clienti nel loro domicilio. Queste persone - si sfoga Feltrin - violano le regole due volte: incassano denaro impropriamente e rischiano di diffondere il coronavirus. Gli artigiani sono il cuore vivo e pulsante di questa comunità. Oggi sono chiusi e frustrati perché non possono né lavorare né essere vicini alla propria clientela. Lasciare soli questi artigiani, e per di più permettere a chi non rispetta le regole di farsi beffa di chi paga le tasse, dà lavoro e rispetta il prossimo, è un reato di cui, certo, lei si rifiuterà di diventare complice. Per questo le chiedo di denunciare questo fenomeno. Perché la sua voce è importante e potrà essere più ascoltata della mia. Sindaco, dimostri quanto rispetto ha per le regole e per chi le deve rispettare. Non ultimo - l'appello di Feltrin - lo faccia per chi è messo in ginocchio da questa situazione e comincia a chiedersi se abbia davvero senso rispettare le regole in un Paese in cui, troppo spesso, se la passa meglio chi non lo fa».

IL SINDACO

Ciriani è un fiume in piena e coglie l'occasione della lettera per ribadire qualche concetto e lanciare una provocazione: «I professionisti che si ammalano o fanno ammalare qualcuno perché praticano l'abusivismo attacca non meriterebbero nemmeno di ricevere l'assistenza sanitaria. Le furbizie, soprattutto in questo momento, non servono a niente. Anzi, rischiano soltanto di portare all'esasperazione». Sono numerose, negli ultimi giorni, le segnalazioni arrivate al sindaco. «So di parrucchieri ed estetiste denuncia che continuavano a lavorare come se niente fosse. Non in studio ma a casa dei clienti o nel proprio domicilio. Questo è scandaloso, oltre ad essere pericoloso. Qui si rischia di allargare l'epidemia da coronavirus. La salute non è un gioco e non c'è denaro che tenga. Capisco che le persone vogliano farsi belle per Pasqua ma quello di ricorrere agli abusivi è il modo più efficace per far circolare il virus. E questo non deve esistere».

ARTIGIANI

Silvano Pascolo, presidente provinciale di Confartigianato, teme che, a causa degli abusivi, si generino tensioni sociali. «E' una situazione il suo commento che dovrebbe far riflettere i clienti che chiamano e i professionisti che si prestano a lavorare, nonostante i veti. E' una situazione che rischia di sfuggire di mano, nonostante i controlli capillari e certosini di prefettura e guardia di finanza. In questo periodo, le difficoltà generali del comparto produttivo sono sotto gli occhi di tutti e quello che più mi spaventa è che non si sia ancora pensato al post emergenza. Ci sono problemi veri, aziende che rischiano di finire gambe all'aria. C'è un imprenditore, con cinquanta dipendenti, al quale è stata negata la possibilità di continuare a lavorare: i limiti imposti dal decreto sono molti e rigidi. Non si sgarra. Probabilmente quell'azienda chiuderà i battenti: ha in scadenza una grossa commessa per la Germania di pezzi su misura, quindi non rivendibili, per il comparto della metalmeccanica. Questi sono i veri problemi da affrontare oggi per non finire nel baratro domani».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

