IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala - o meglio si riequilibra - il contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri sono stati rilevati 575 nuovi casi su 6.980 tamponi e il tasso di positività in relazione ai test effettuati è crollato all'8,24 per cento, dato più basso da molto tempo. Si deve però tenere in considerazione un fattore: domenica non erano stati conteggiati circa tremila tamponi, aggregati invece al bollettino di ieri. In sostanza: il dato di domenica (positività al 20 per cento) peccava di un errore per eccesso, mentre quello di ieri deve tenere conto dell'aggregazione di tamponi in realtà riferiti al giorno precedente. Così la media dell'incidenza resta vicina al 12 per cento, stabile da diversi giorni. Continua a restare alto il numero dei decessi: ieri sono stati 21, due dei quali in provincia di Pordenone. A San Giorgio della Richinvelda non ce l'ha fatta l'81enne Valeriano Gaiatto. Due anni fa aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie Agata. A Caneva, invece, addio all'80enne Luigino Fabbro. Per quanto riguarda gli ospedali, calano le Terapie intensive (da 57 a 55 pazienti), mentre aumentano a 633 unità i ricoveri in Area medica. I totalmente guariti sono 14.936, i clinicamente guariti 361 e le persone in isolamento 13.827.

I DETTAGLI

Si aggrava la situazione in casa di riposo a San Vito. «Oggi abbiamo effettuato altri 132 test rapidi tra gli anziani dei reparti A, B e D. Abbiamo così individuato ancora 11 anziani positivi. Per cui complessivamente ad oggi accogliamo 20 persone contagiate che accudiamo nel reparto dedicato», ha spiegato il direttore Alessandro Santoianni. Oggi terminerà il primo giro di test rapidi. Per quanto riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 53 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 9. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 6 infermieri, un logopedista, un medico, uno psicologo, un veterinario e tre operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, un infermiere; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina due infermieri, un farmacista e un operatore socio sanitario; al Burlo di Trieste un medico. Infine, da registrare la positività al virus di due persone rientrate dalla Romania.

