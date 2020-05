LA SITUAZIONE

PORDENONE Un altro giorno, il terzo consecutivo, senza vittime del Coronavirus in provincia di Pordenone. E si tratta del dato migliore da più di un mese a questa parte. In diminuzione, rispetto alle 24 ore precedenti, anche il dato complessivo riferito a tutta la regione: ieri, infatti, sono stati registrati quattro decessi in Friuli Venezia Giulia, contro i sette della rilevazione di mercoledì. Una diminuzione del numero delle vittime che fa sperare di essere entrati nell'ultima fase dell'emergenza sanitaria, dal momento che la quota dei decessi si sapeva che sarebbe stata l'ultima ad abbassarsi. I decessi in Friuli Venezia Giulia sono saliti a quota 286 persone dall'inizio dell'emergenza: quello di Trieste è il territorio più colpito (153 casi); seguono Udine (71), Pordenone (61) e Gorizia (4).

IL CONTAGIO

Numeri bassissimi, paragonabili a quelli delle prime ore che seguirono il primo caso ufficiale in Friuli Venezia Giulia, registrato a Gorizia il 29 febbraio. Solo che allora si riuscivano a processare poche decine di tamponi in un giorno, mentre oggi se ne smistano circa 2mila. Ieri in tutta la regione sono stati archiviati solo 15 nuovi tamponi positivi. Si tratta dello stesso modesto aumento registrato mercoledì, per una tendenza che ormai ha imboccato la strada della discesa pronunciata dell'incidenza dell'epidemia sul territorio. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.025, contando anche i pazienti deceduti e le persone totalmente guarite dall'infezione. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.252 infettati; seguono Udine con 951, Pordenone con 634 e Gorizia con 186. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Nel Friuli Occidentale ieri sono state riscontrate solo quattro nuove positività rispetto al giorno precedente: la diffusione epidemica tangibile rasenta l'arresto del contagio. In provincia la quota degli attualmente positivi è scesa ancora: da 317 persone si è passati a 306. Giù anche il numero riferito ai malati in isolamento domiciliare (da 277 a 267 in 24 ore) e quello legato ai ricoveri in ospedale, passato da 39 a 38 persone.

GUARIGIONI E OSPEDALI

Cala ancora la pressione sul sistema sanitario regionale, ormai vicino alla semi-normalità: sono 11 (uno in meno) i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 109, cioè ben 25 rispetto al giorno precedente. I totalmente guariti sono 1.421 (nel Pordenonese 267, 15 in un solo giorno), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 145. Come dire che la situazione, almeno all'apparenza, sta andando verso la normalizzazione.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA