VIA PIAVE

PORDENONE Da oggi nuovo taglio di alberi in città. Tocca, infatti, a quelli di via Piave. «Gli abbattimenti di questi alberi sono stati pianificati e noti da tempo. Non si tratta dunque di nuovi tagli. Quella di abbattere questi alberi per riqualificare la strada è una richiesta largamente condivisa del quartiere, che abbiamo raccolto fin dalla campagna elettorale». A parlarel'amministrazione comunale. Che va avanti con la nota.

I DANNI

«Le radici ormai da anni avevano divelto i marciapiedi rendendo difficoltoso se non pericoloso camminare e impossibile il passaggio di carrozzine di bambini e disabili. Del resto anche altrove, e anche in provincia, altre amministrazioni hanno abbattuto legittimamente alberi per realizzare riqualificazioni, senza nessun clamore. Ovviamente non c'è alternativa a questa soluzione. E' anche impossibile ripiantumarli perchè manca lo spazio fisico per farlo. Tuttavia nella vicina via Galilei c'è lo spazio sufficiente e lì verranno piantati alberi grandi e altri elementi verdi. Ricordiamo che l'intervento in via Piave, come in altre parti della città, è assolutamente necessario per difendere l'ambiente della nostra città e proteggerla dall'inquinamento. Le nuove fognature, infatti, completamente assenti in questa zona, consentiranno finalmente, e per la prima volta, di non scaricare più i liquami nel nostro fiume e nei corsi d'acqua. La strada, naturalmente, verrà riasfaltata e riqualificata, con anche l'inserimento della pista ciclabile. Ci rendiamo conto che sono intervenuti lunghi che creano disagi. Del resto stiamo compiendo una rigenerazione e un ammodernamento complessivo e storico della città, che varrà per i prossimi decenni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA