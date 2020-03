PREVENZIONE

PORDENONE Si combatte, nel tentativo di allacciare quanto più possibile la cintura invisibile tra la provincia di Pordenone e i due focolai confinanti: quello (modesto) udinese e quello (ampio) trevigiano. Lo si fa al fronte, cioè all'ingresso degli ospedali, dove giornate lavorative di 24 ore filate fanno (per ora) la differenza tra l'allerta e l'emergenza. Lo si fa negli ambulatori medici, che contrariamente a quanto accade in altre regioni restano aperti. Lo si fa al telefono, con i professionisti subissati dalle chiamate dei pazienti.

IL FILTRO

Pronto soccorso, ospedale di Pordenone. La tenda installata nei garage di fronte al reparto è operativa. Le persone arrivano, nonostante il calo degli accessi, a tutte le ore, notte e giorno. I volontari garantiscono l'operatività sulle 24 ore, la precauzione è spinta al massimo livello. «Anche a Pordenone vengono presi i tamponi», fanno sapere dal Pronto soccorso. E presto potranno essere effettuati anche a domicilio, aggiungono. Il pre-filtraggio funziona così: a Pordenone la porta del Pronto soccorso è aperta, ma l'avviso all'ingresso è «rispettato da tutti», dicono. Disciplina, rigore, nessuno sgarra. Chi manifesta sintomi simili a quelli del Coronavirus, viene accolto da un operatore sanitario dotato della strumentazione anti-contagio. Lo step successivo consiste nel trasferimento nella tenda, che è dotata di un interfono con il quale dialogare tra l'esterno e l'interno del Pronto soccorso. Se il personale del reparto lo ritiene - e qui inizia la fase più delicata dell'operazione - il paziente è trattato come sospetto. Si attiva il protocollo d'emergenza, con gli operatori sanitari che possono far entrare il paziente (protetto dalla mascherina) nella sezione dedicata oppure scegliere di uscire (bardati) e visitarlo all'esterno, nell'area della tenda. È così che funziona il momento più importante della strategia di contenimento del virus.

NEGLI AMBULATORI

Fuori dagli ospedali, ci sono i medici di base. Tutti, finalmente, hanno ricevuto le mascherine chirurgiche e la maggior parte è dotata del presidio completo, composto anche da visiera, occhiali e camice. «A breve tutti i distretti dell'area vasta saranno dotati di kit», spiega il presidente dell'Ordine professionale, Guido Lucchini. Gli ambulatori sono tutti aperti: gli accessi sono ridotti e anche in questo caso è da sottolineare la disciplina dei pazienti, che recependo le direttive hanno limitato di molto le visite ambulatoriali, preferendo invece il contatto telefonico. «In linea si descrivono i sintomi e si può avviare il percorso verso il tampone», spiega Lucchini. La cornetta è rovente, la suoneria è un trillo continuo. Medici di base, ma anche portatori sani di consigli per spegnere gli attacchi di panico da virus-fobia. «E proponiamo il tampone solo quando serve - conclude Lucchini -, le misure preventive sino a questo momento si confermano efficaci». E nessun medico pordenonese al momento è in quarantena.

LA SITUAZIONE

Intanto ieri sono saliti a 29 (sei più di giovedì) i casi di Coronavirus in Fvg. Tre nuovi pazienti sono residenti in provincia di Udine (tra loro ci sono un dirigente dell'Azienda sanitaria del capoluogo friulano e il sindaco di Remanzacco) e altrettanti a Trieste. Nessuno di loro è stato ricoverato. Le chiamate al Nue 112 sono state 1.845 giovedì, 2.075 mercoledì, 2.048 martedì, 2.227 lunedì. Alla sala operativa regionale sono pervenute nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo circa 10mila chiamate, 750 al giorno. Complessivamente le chiamate per Coronavirus dal 22 febbraio sono state oltre 14 mila.

BASE IN OSSERVAZIONE

Alla Base Usaf di Aviano, come segnalato dallo stesso comando americano di stanza in regione, sono in auto isolamento 134 persone, tra militari e personale civile, per aver frequentato zone o persone a rischio. A ieri sera, non risultava nessun contagiato. Il comando ha anche fatto presente che potranno essere eseguiti dei tamponi sul personale statunitense all'ospedale di Udine o di Trieste.

Marco Agrusti

