GIOCO D'AZZARDOPORDENONE Gran Casinò, ovvero lo spettacolo teatrale che dice no al gioco d'azzardo, è l'evento culturale che il Comitato provinciale Anla di Pordenone organizza per lunedì 9 aprile, alle 11.15 all'auditorium Concordia di Pordenone. E' rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio e rientra nell'ambito del Progetto scuola organizzato in collaborazione con il Circolo Electrolux Zanussi e Nidec Sole Comina. Sul palco salirà la compagnia teatrale Itineraria Teatro di Milano, che dal 1994 è impegnata sul fronte di...