LE VIOLAZIONI

PORDENONE Nell'ambito dei controlli finalizzati a fronteggiare l'emergenza da virus, i carabinieri continuano a rilevare, quotidianamente, comportamenti che violano le prescrizioni previste da ordinanze e decreti di contenimento del virus. Il 2 aprile, poco dopo 19, i militari del Radiomobile di Sacile hanno controllato, in via Ippolito Nievo a Sacile, un'utilitaria con a bordo un uomo di 34 anni, residente nel comune della Livenza, con precedenti, e un coetaneo, pregiudicato per reati inerenti agli stupefacenti, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. I due hanno riferito di provenire da piazza del Popolo, dove avevano acquistato delle sigarette, dando segni immotivati di nervosismo. Sottoposti a perquisizione, nella disponibilità del secondo uomo è stata rinvenuta una dose di cocaina che è stata immediatamente sequestrata. Considerato che nelle immediate vicinanze delle rispettive abitazioni sono presenti rivendite di tabacchi, con distributori automatici molto più vicini di quelli della piazza, entrambi sono stati multati con un importo maggiorato rispetto alla sanzione (perché sorpresi a bordo di un'auto). Invece i carabinieri di Aviano hanno contestato dei verbali di accertamento di violazione amministrativa nei confronti di un 60enne di Silea: l'uomo è stato sorpreso a Piancavallo alla ricerca di cantieri edili. A finire nei guai anche due fratelli di 15 e 17 anni, pregiudicati residenti ad Aviano, sorpresi a giocare a calcio nel centro sportivo I Visinai. Hanno inoltre multato un uomo di 30 anni, cittadino pakistano residente ad Aviano, rientrato a Pordenone dove ha detto di aver comprato un cellulare. Controlli anche della polizia locale di Pordenone. Nella giornata di venerdì sono stati 173 (5 le persone denunciate). «L'attività ha segnalato l'assessore Loperfido è stata più che triplicata. Vogliamo dare un segnale forte e costringere i cittadini a rimanere il più possibile a casa». (Al.Co.)

