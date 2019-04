Gino Pozzo consiglia: «La squadra non si delocalizza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSISTPORDENONE Risponde da Londra, rilassato come il presidente di un club (il Watford, non l'Udinese) già certo della salvezza. Nel mondo iper-connesso, anche la notizia di una promozione dalla C alla B viaggia al ritmo di una flash. Gino Pozzo, patron dell'Udinese che lotta per rimanere nella Serie A italiana, ha sentito l'eco lontana ma ancora riconoscibile della promozione in B del Pordenone. E alla luce di una fratellanza sempre più probabile tra i due club, è intervenuto non solo per complimentarsi con il collega Mauro Lovisa, ma...