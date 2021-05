Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMMISSIONETRIESTE Poca integrazione tra ospedali e sanità territoriale. Sistema informatico da ripensare. Troppi facenti funzione tra i primari e molti medici in fuga. Protocollo d'intesa con l'Università da sottoscrivere al più presto. Sono questi i principali problemi portati all'attenzione della politica dai sindacati Anaao, Anpo, Fesmed, Fp Cgil e Cimo nel corso dell'audizione in III Commissione. La seduta di due ore ha trovato...