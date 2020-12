GESTIONE NEL MIRINO

PORDENONE Prima la raccolta di firme lanciata dalle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari. Poi la dura denuncia della categoria dei medici ospedalieri, compresa l'associazione sindacale dei primari. Nelle ultime ore si è mossa anche la società civile (comitati di cittadini) e la politica. Insomma, sulla direzione generale dell'Azienda sanitaria ormai non sembra esserci pace. La richiesta al presidente della Regione Massimiliano Fedriga di un cambio al vertice, attraverso il licenziamento del direttore generale Joseph Polimeni, arriva ormai da più parti.

MOZIONE IN CONSIGLIO

«Gli operatori sanitari sono allo stremo dell'impegno. Conseguenza da una parte di un'epidemia che non sembra dare tregua, nonostante le rassicurazioni, dall'altra l'elevato numero di dipendenti contagiati che ha aggravato le note e mai sanate gravi carenze dell'organico. A questo si aggiunge - sostiene il comitato Amici di Abele Casetta, da sempre attivo sui nodi della sanità - la situazione in cui versa il Dipartimento di prevenzione che avrebbe dovuto essere il perno della risposta alla pandemia ma che non è stato messo in grado di affrontare in modo adeguato la diffusione epidemica. Come riportato nel comunicato della dirigenza medica non si è in grado di conoscere quali risorse la direzione abbia messo in campo nei mesi successivi alla prima ondata in previsione della seconda. Il malcontento - aggiunge la nota - per una direzione che pare tenere in poco conto delle reali necessità non essendosi mai confrontata con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica in questi nove mesi. Questo e molti altri episodi ci fanno pensare che sia venuto meno il rapporto di collaborazione e condivisione che è essenziale e strategico per garantire ai nostri concittadini una risposta adeguata alle loro esigenze di salute. Non crediamo che si possa governare una azienda avendo per un anno intero disatteso le giuste richieste sia di informazioni sia di ripristino se non di potenziamento dell'organico». Ma il caso Polimeni arriva anche in Consiglio comunale. Tutti i gruppi di opposizione (Pd, M5s e liste civiche) hanno annunciato una mozione di sfiducia in chi si chiederà alla Regione un avvicendamento alla guida dell'Asfo. «Tutta la regione - ha detto Nicola Conficoni nella seduta online - è in sofferenza, ma Pordenone vive una situazione particolarmente critica. Piano pandemico rivelatosi obsoleto suboto dopo l'approvazione, ospedali con reparti al collasso, personale carente e stremato, tamponi insufficienti anche secondo i medici di base. Ci pare che qualche responsabilità sia anche del direttore».

CANDIDATO SINDACO

«Ci sono stati evidenti ritardi. Non è possibile che l'ospedale di Spilimbergo non sia stato individuato subito come Covid hospital. La situazione dei contagi che si è creata ha poi reso impossibile la conversione». Sul caso direzione interviene anche Gianni Zanolin, candidato sindaco del centrosinistra. «Alla cronica carenza di infermieri si aggiunge la cronica carenza di primari. Non è pensabile che manchino una ventina di primari, ta cui Cardiologia, Pneumologia, Nefrologia, Anestesia, Radiologia. Vanno banditi i concorsi e cercate le eccellenze. Non esiste che un ospedale non abbia queste guide. Chiediamo a Fedriga di intervenire rapidamente indicando una persona nuova alla direzione generale».

Da.Li.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA