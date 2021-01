RISORSE UMANE

PORDENONE Riconosciuta in Italia, per l'undicesimo anno consecutivo, l'eccellenza nelle politiche e strategie nelle Risorse umane. Confermata anche la certificazione a livello europeo, per il terzo anno consecutivo. Electrolux ha ricevuto, per l'undicesimo anno consecutivo, la certificazione Top Employer Italia, un riconoscimento ufficiale dell'eccellenza delle politiche e strategie nell'ambito delle Risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare costantemente l'ambiente di lavoro. «Siamo orgogliosi di essere stati ancora una volta inseriti nel ranking delle aziende Top Employer, un prestigioso riconoscimento che premia l'impegno e l'attenzione del Gruppo verso politiche volte a offrire un ambiente di lavoro attrattivo e orientato allo sviluppo dei talenti», così commenta l'importante riconoscimento Ruben Campagner, direttore delle relazioni industriali e responsabile europeo delle Risorse umane del Gruppo Electrolux. «Il 2020 è stato un anno carico di sfide per tutti, sia personali che professionali, alle quali Electrolux ha risposto mettendo la salute e la sicurezza delle sue persone al primo posto».

Electrolux si è distinta particolarmente per quanto riguarda la business strategy, i valori, l'etica e l'integrità, la gestione dei talenti e la leadership. Avendo ottenuto la certificazione in più di cinque paesi - Italia, Svezia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Germania e Francia l'azienda è stata riconosciua, per il terzo anno consecutivo, anche come Top Employer Europe. La certificazione viene promossa dal Top Employer Institute, ente internazionale che da 30 anni valuta e premia, in 120 paesi e regioni, l'eccellenza in ambito Risorse umane, attraverso un'approfondita analisi delle condizioni di lavoro e delle poliche aziendali. Il processo di valutazione si articola in tre step: l'Hr best practice survey, la validation e l'audit. Il punteggio ottenuto da ogni azienda viene valutato rispetto a standard internazionali.

LA TRATTATIVA

Intanto oggi riprende la trattativa con le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto integrativo della multinazionale. Dopo oltre un mese (l'ultimo confronto era avvenuto a metà dicembre) il negoziato riprenderà. Restano da affrontare importanti scogli, oltre a quello legato alla richiesta di adeguamento salariale. Altro tema piuttosto spinoso è quello legato all'orario e all'utilizzo degli straordinari. Tra i punti anche la regolamentazione dello smart working. Insomma, una discussione ancora molto aperta. E oggi le parti misureranno le distanze che restano da colmare.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA