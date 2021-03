LA PROTESTA

PORDENONE Famiglie in subbuglio per la chiusura delle scuole, l'organizzazione non è per nulla facile. Questo non significa che la scuola viene considerato un luogo di parcheggio, ma che è difficile gestire i minorenni per chi lavora, ma anche per chi fa smartworking. Tutti ricordano con apprensione il lockdown di un anno fa, l'ansia di non vedere per molto tempo i compagni, ma anche il gap che si è registrato sul fronte degli apprendimenti, in particolare per gli allievi più piccoli.

Con questo triste ricordo, Priorità Alla Scuola di Pordenone organizza un gesto di protesta domenica a partire dalle 10 davanti al municipio, contro la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, secondo grado e delle università. Il motivo del dissenso rispetto all'ordinanza del presidente regionale, Massimiliano Fedriga, è proprio dovuto al fatto che la provincia di Pordenone, a quanto contagi, starebbe meglio delle altre sul territorio regionale. Dunque, secondo il comitato che vuole dare priorità alle lezioni in presenza, le scuole non si sarebbero dovute toccare perché così afferma una nota del sodalizio recentemente costituitosi al 3 marzo il tasso d'incidenza cumulativa degli ultimi sette giorni per 100mila abitanti differisce molto per provincia, essendo 420 in quella di Udine, 275 nel goriziano, 154 nel triestino e 107 nel pordenonese. Inoltre, i 14 casi covid confermati con variante inglese in base alle analisi recenti (18/2), 9 sono della provincia di Udine, 4 in provincia di Gorizia e uno in provincia di Pordenone. Tra questi soggetti l'età mediana è 46 anni con due soggetti di 11 anni.

A questo si aggiunge che l'impatto ospedaliero minore è proprio sul territorio della Destra Tagliamento, con il tasso dei ricoveri più basso in provincia di Pordenone. E' bene gestire in modo diverso situazioni dissimili annuncia il comitato di genitori dunque, Pordenone dovrebbe fare storia a sé, perché chiudere le scuole? continua interrogandosi il comitato chi si farà carico della didattica a distanza per gli studenti delle medie? Oltre a questi interrogativi, si pone la problematica sulla sicurezza delle scuole, dopo il grande lavoro fatto dai dirigenti scolastici in linea con l'ufficio scolastico regionale e il ministero dell'Istruzione. Le scuole sono il posto più sicuro per i nostri figli, ammettono le famiglie del territorio invitando altri genitori ad aderire alla protesta che dovrà avvenire nel pieno rispetto del distanziamento e con i dispositivi di protezione. Nel frattempo, alcune scuole stanno maturando le decisioni di mandare a casa il personale scolastico proprio per poi riaprire con maggiore sicurezza, quando sarà passato il picco dei contagi.

