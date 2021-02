ANIMALI

PORDENONE Altri cinquemila euro per la microchippatura e questa volta anche la sterilizzazione dei gatti domestici, mentre si lavora alla convenzione con l'Azienda sanitaria per la gestione del gattile. Il Comune ha infatti stanziato ulteriori cinquemila euro dopo che la precedente campagna, partita nel mese di dicembre, aveva permesso a una trentina di proprietari di microchippare e sterilizzare i loro animali: La prima campagna ha avuto successo spiega l'assessore all'Ambiente Stefania Boltin e le risorse sono andate esaurite rapidamente. Di qui il nuovo stanziamento. Questo ci aiuta a ridurre l'incremento del numero dei gatti delle colonie feline. Inoltre, per i proprietari, diventa naturalmente più facile ritrovare i loro animali in caso di smarrimento. L'iniziativa consente ai proprietari e ai detentori di gatti di rivolgersi gratuitamente a un medico veterinario convenzionato con l'ente e abilitato per l'identificazione, la contestuale registrazione nella banca dati regionale e, visto il considerevole aumento dei gatti randagi, anche la sterilizzazione dei gatti di proprietà. La campagna di microchippatura e sterilizzazione si riallaccia al progetto Non voglio perderti Mao, il primo progetto sperimentale in Fvg per la creazione di una Anagrafe felina, con l'obiettivo - in caso di risultato positivo - di estendere l'iniziativa a tutti i Comuni della Regione. In quel caso, il progetto prevedeva la sola microchippatura, sempre su base volontaria, e i proprietari di gatti che hanno aderito sono stati complessivamente 145. Intanto si lavora per rendere operativo il nuovo gattile di via Bassa del Cuc, al confine con Cordenons, i cui lavori sono stati conclusi a settembre, a conclusione del percorso a ostacoli avviato dalla precedente amministrazione nel 2010, poi arenatosi e che anche con l'attuale amministrazione ha subito diversi rinvii: Gli uffici spiega ancora l'assessore - stanno lavorando alla convenzione per la gestione della struttura, che sarà affidata all'Azienda sanitaria. Una volta definita la convenzione, si potrà procedere all'inaugurazione. Il gattile è destinato a ospitare l'ambulatorio veterinario organizzato in due locali, un ufficio, lo spogliatoio e i servizi igienici, oltre naturalmente allo spazio per la degenza dei felini, uno per quelli infetti e uno per la preparazione del cibo. Il complesso è costituito da due edifici attigui, collegati da un percorso coperto, con ingresso indipendente e con rampe per consentire l'accesso anche a persone disabili.

