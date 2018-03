Gatti ustionati con l'acido, l'allarme dei residenti e una denuncia ai vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANIMALIPORDENONE L'allarme arriva da via Lignano, una delle laterali di via Mestre a Pordenone: alcuni gatti sono stati feriti probabilmente con dell'acido. Ad accorgersi che i gattini - almeno due, ma potrebbero essercene anche altri - sono stati alcuni residenti. Tra questi anche una gattara della zona (una giovane donna che abita proprio in via Lignano) che si prende cura dei mici randagi ma di fatto ormai stanziali nell'area. Nel primo pomeriggio di ieri la donna si è accorta che due gatti (uno di colore grigio, l'altro nero) mostravano...