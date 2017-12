Garage Venezia, sì alla rotonda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIONIPORDENONE C'è la rotatoria sulla regionale 13, all'altezza del Garage Venezia, in testa alle priorità indicate nel Piano che l'Uti del Noncello ha inviato alla Regione: un passo successivo rispetto al Piano dell'Unione già trasmesso a Trieste, per arrivare alla definizione dell'Intesa per lo sviluppo per lo stesso triennio. In testa all'elenco degli interventi ci sono la progettazione esecutiva e la realizzazione della rotatoria all'incrocio del Garage Venezia, che interessa i Comuni di Porcia e di Pordenone. L'obiettivo è quello di...