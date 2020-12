LUTTO

SAN VITO Ieri è mancata, all'età di 75 anni, Adriana Fagotto Lussi, gallerista di San Vito al Tagliamento. Una malattia dal decorso velocissimo che se l'è portata via in meno di tre giorni. Chi l'ha conosciuta non può fare a meno di ricordare il suo carattere, la sua comunicativa, la sua simpatia e il suo sorriso aperto e solare. «Anche da una semplice foto - ricorda Gianpaolo Fagotto - traspariva chiaramente che non era una persona comune, era capace di farsi ascoltare e quando parlava sapeva incantare. Si era sempre circondata di persone interessanti, da cui poter imparare, e molte di queste erano quegli stessi artisti che lei aveva contribuito a valorizzare attraverso la sua Galleria d'arte Adriana: persone come Mario Moretti, Antonio Boatto, Gina Roma».

La galleria, che aveva valorizzato anche artisti sanvitesi come Augusto Culòs, era stata aperta per 22 anni, ma era qualcosa di molto diverso da una semplice attività commerciale: era il modo con cui Adriana faceva entrare la bellezza nella vita delle persone, come faceva nella propria. Questo continuo impulso ad esprimere e a rendere partecipi gli altri era anche all'origine delle sue esperienze poetiche, realizzate fra l'altro anche all'interno dell'associazione Curtis Regia Sancti Viti, di cui è stata direttrice. Il ricordo della sua attività di gallerista e la sua passione per la poesia sono entrambi mantenuti vivi nei libri con cui aveva documentato la propria attività e nelle foto che essi contengono, realizzate da lei stessa. Perché era stata fotografa per tanti anni. Aveva iniziato poco più che adolescente nello storico studio Foto Miorin di San Vito al Tagliamento e anche dopo la fine dell'attività professionale aveva continuato ad usare sua fedele Rolleiflex medio formato (il mitico 6×6), quasi sempre in bianco e nero. Le splendide foto che aveva realizzato erano state protagoniste di più mostre realizzate a San Vito. «Con Adriana - afferma Fagotto - se ne va una persona che davvero credeva che la bellezza, l'arte, la cultura non siano una decorazione buona per darsi delle arie, ma qualcosa di concreto, da vivere personalmente tutti i giorni della vita».

