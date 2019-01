Gaiatto, sulla casa pesa l'ingiunzione di un carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE Un decreto ingiuntivo incombe sull'abitazione di Fabio Gaiatto, il fondatore della Venice Investment Group in carcere dallo scorso settembre per la truffa milionaria del forex che ha colpito migliaia di risparmiatori. A rivolgersi all'autorità giudiziaria è stato un carabiniere che, dopo essersi affidato a Gaiatto per investire circa 50mila euro, ha perso tutto. Il militare è stato uno dei primi a denunciare il raggiro all'autorità giudiziaria. In mano aveva anche una dichiarazione firmata da Gaiatto, in cui il trader...