PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla almeno per un'altra settimana, la prossima. Manca solo l'ufficialità, che arriverà oggi, ma i dati dicono questo in modo inequivocabile. A iniziare dall'indice Rt, che misura la progressione dell'epidemia nel tempo: la scorsa settimana era schizzato a 1,03 (provocando incertezze, soprattutto a fronte del calo di tutti gli altri indicatori) mentre oggi è a quota 0,98, quindi sotto la soglia dell'uno. Bar e ristoranti respirano: hanno di fronte almeno altri sette giorni di lavoro semi-libero, con le aperture sino alle 18 che potranno continuare. Sospiro di sollievo anche per lo sci, che in Regione dovrebbe ripartire dal 19 e non dal 15 febbraio. Per muoversi in regione continuerà a non servire l'autocertificazione (sino alle 22) e i musei (nei feriali) potranno rimanere ancora aperti.

Al di là dell'indice Rt, sono altri i dati che fotografano alla perfezione l'ulteriore miglioramento della situazione in regione, anche dopo una settimana intera di zona gialla. La rilevazione è quella dal 1 al 7 febbraio. Si parte dai contagi, scesi del 19,3 per cento: tra il 25 e il 31 gennaio erano stati 3.196 mentre nell'ultima settimana sono scesi a 2.578. Il tasso sui tamponi (escludendo lo screening programmato negli ospedali) è calato al 10 per cento. Per la prima volta da più di due mesi, l'incidenza sui 100mila abitanti è scesa sotto quota 200, raggiungendo i 185 casi. E ancora i focolai: quelli attivi sono 1.140, oltre 200 in meno, mentre i nuovi sono 349, contro i 530 del periodo precedente. I posti letto occupati in Area medica sono il 39% (sotto la soglia critica) mentre quelli in Intensiva preoccupano toccando il 38%.

Ieri 406 casi su oltre 10mila tamponi, per un tasso del 3,9%. I contagi continuano ad essere più bassi che a dicembre. I totalmente guariti sono 56.641, i clinicamente guariti salgono a 1.748, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.714. Alto il numero dei decessi: 40 quelli segnalati, anche se 24 si riferiscono a gennaio e alla prima parte di febbraio. In provincia solo un decesso, rilevato in città: è morto l'87enne Giovanni Vedovato.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 9 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 7. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, un medico, due operatori socio sanitari, un tecnico di laboratorio, un terapista della riabilitazione, un tecnico della riabilitazione, un ausiliario specializzato.

Il Fvg è uscito dall'area rosso scuro dell'Unione europea. L'incidenza bisettimanale sui 100mila abitanti è scesa sotto quota 500 casi. La regione, quindi, è stata tolta dalla lista che comprende i territori con un rischio elevatissimo.

Anche in Fvg sono state ritirate dagli ospedali - e trasferite nel deposito dell'Arcs di Pordenone - le mascherine FFP2 inviate dal 27 maggio al 4 agosto dalla gestione commissariale dell'emergenza. L'ok al dispositivo era arrivato l'11 maggio 2020, ma ora a valle di ulteriori test è emersa la non conformità del materiale, che era stato utilizzato dagli operatori sanitari.

