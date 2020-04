FUTURO IN PERICOLO

PORDENONE Se alcune categorie attendono preoccupate di conoscere le modalità e condizioni della ripartenza, altri come il settore dell'abbigliamento scalpitano: «Noi siamo pronti, le misure di sicurezza ci sono, fateci partire», è l'appello di Antonella Popolizio, referente provinciale di Federmoda. Se anche i protocolli non sono stati definiti, esiste infatti una sorta di precedente: «I negozi di abbigliamento per bambini ricorda Popolizio hanno già riaperto da due settimane, e lo hanno fatto con le regole contenute nell'allegato 5 del Dpcm del 10 aprile. Se quelle sono le misure adottate nei confronti dei bambini, tanto più andranno bene per gli altri negozi di abbigliamento».

In sostanza, si tratta si regole ormai adottate ovunque: il distanziamento interpersonale (con un massimo di un cliente per volta nei negozi al di sotto dei 40 metri quadrati), mascherine e guanti per il personale o, per i clienti, gel per le mani e regolari interventi di pulizia e igienizzazione due volte al giorno e, per i locali più grandi, percorsi distinti per accesso e uscita. «Si tratta per lo più di cose che già facciamo spiega la rappresentante di Federmoda : la pulizia dei locali verrà fatta due volte al giorno e con i prodotti indicati. Ma si è mai visto un negozio di abbigliamento che non sia perfettamente pulito e profumato? Per la limitazione degli accessi, stiamo lavorando su cartellonistica e marketing, anche se si tratta di comportamenti che ormai le persone hanno imparato ad adottare. Tutti provvedimenti che i negozi di abbigliamento per bambini hanno già adottato e che hanno funzionato. La gente aspetta con pazienza e spesso telefona prima di recarsi in negozio. Quanto all'ipotesi di sanificazione dei singoli capi dopo che sono stati toccati o provati dai clienti, mi sembra impensabile, tanto più che quelli che metteremo in vendita adesso sono capi estivi e delicati».

La preparazione è passata anche attraverso corsi on line come Commesse riconnesse, che ha affrontato anche temi decisamente nuovi come quello del nuovo approccio alla clientela, ora che il contatto fisico è vietato e la mascherina nasconde il sorriso. Il settore, insomma, è pronto per partire e ha fretta di farlo, «anzi, ci sono colleghi che, se non aprono adesso, rischiano di non riaprire più - dice Popolizio -. Nessuno ci ha aiutato: a molti i 600 euro devono ancora arrivare, la cassa integrazione in deroga non è ancora stata pagata e lo stesso vale per l'accesso al credito. Quanto alla detrazione sugli affitti, sarebbe stato meglio erogarla ai proprietari degli immobili. Lo Stato non ci è venuto incontro»

Una ripartenza che non esclude comunque il delivery, scoperto per forza in queste settimane: «Può essere che chi ha apprezzato questo tipo di servizio continui a usufruirne e che si possa lavorare con un sistema di vendita misto».

Intanto l'amministrazione regionale sta definendo i contenuti del protocollo che detterà le linee guida della ripartenza per tutte le attività dopo il 4 maggio e Confcommercio chiede che tale protocollo sia commisurato al livello di rischio: «La Regione tenga conto del fatto che il nostro territorio risulta a rischio medio e basso di contagio da Coronavirus. Esattamente come il lavoro che si svolge, pur se a contatto con il cliente, all'interno dei negozi».

«Ci aspettiamo commentano i presidenti delle Confcommercio del Fvg Giovanni Da Pozzo, Gianluca Madriz, Alberto Marchiori e Antonio Paoletti che obblighi e precauzioni siano pertanto commisurati a quel tipo di classificazione, considerando pure il fatto che la diffusione del virus pare sotto controllo in Fvg, regione in zona 2 medio-bassa».

Lara Zani

