FURTOCERCA DI RUBAREUN BERRETTINOLo hanno sorpreso mentre tentava di rimuovere con una grossa calamita la placca antitaccheggio di un berrettino sportivo del valore di 50 euro. Il giovane, 23 anni, di nazionalità romena, si era nascosto in un camerino del negozio Sportler di Pordenone. È successo sabato mattina. Il giovane è scappato, inutili i tentativi di bloccarlo da parte dei commessi. La tempestiva richiesta di aiuto al 112 ha permesso a un equipaggio del Radiomobile di Pordenone di bloccare l'auto del giovane in via San Daniele. È...