Furto al Cafè Cortes, i ladri si mangiano il formaggio

SCASSINATORIPORDENONE Indisturbati, nella notte, in uno degli angoli più nascosti del centro storico, ma comunque a due passi da piazzetta Cavour, i soliti ignoti hanno forzato la porta di un bar, aperto la cassa e portato via quanto hanno trovato, ma hanno anche avuto il tempo di fare uno spuntino a spese dei proprietari. È successo nella notte fra martedì e ieri, in Corte Torres in corso Garibaldi e il bar preso di mira dai malviventi è il Café Cortes, della maniaghese Manuela Del Col. «Questa mattina, alla riapertura, l'amara sorpresa...