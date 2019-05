Furti sulle auto, ora si studiano le ronde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Se le ferie possono sembrare sempre più un miraggio per tante famiglie e giovani, tra costi alle stelle e strascichi della lunga crisi, non passa di moda trascorre qualche ora sul greto dei fiumi. Peccato che a rovinare tutto ci pensi chi approfitta di questi momenti per rubare nelle auto dei bagnanti. Puntuali come orologi svizzeri, i ladri hanno cominciato a darsi da fare. Sono state sufficienti poche giornate di sole, con temperature piacevoli tali da spingere diversi cittadini alle prime uscite stagionali fuori porta,...