L'INCHIESTAPORDENONE Rapido e agile. Il Gatto - così è soprannominato Mirsad Arci, 32enne albanese specializzato in furti nelle case - riesce ad arrampicarsi su grondaie e terrazzini con estrema abilità. In un'ora è in grado di forzare le serrature di almeno sei case e di razziare ori, gioielli e pietre preziose. Le sue scorribande sono finite, perchè da lunedì è sottoposto a fermo di polizia giudiziaria quale indiziato di furto pluriaggravato.È stato bloccato al mattino, mentre scrutava i palazzi nella zona della Fiera a Pordenone....