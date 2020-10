CITTÀ SICURA

PORDENONE «Al momento non abbiamo alcuna indicazione che, quando avverrà il passaggio all'ora legale, il fenomeno dei furti in abitazione possa subire un'impennata. Comunque manteniamo alta la guardia: i dispositivi di controllo sul territorio sono presenti e sempre attivi. Se sarà necessario, andremo a potenziarli». Il questore Marco Odorisio commenta con estrema tranquillità il periodo dell'anno più delicato per i cosiddetti «reati predatori». A favore dei cittadini gioca, in questo momento, il fatto che il crescente numero di contagi da Covid e i Dpcm più stringenti non invogliano più di tanto ad uscire sull'imbrunire. In più ci sono ancora molti pordenonesi che lavorano da casa. Nel 2018, Odorisio ci tiene a ricordarlo, tra le province di Pordenone e Treviso la stessa banda (composta da tre cittadini albanesi), poi sgominata dalla Polizia di Pordenone a febbraio di quest'anno, aveva collezionato un centinaio di furti aggravati. Nell'operazione erano state sequestrate alcune armi da fuoco e un milione di euro di proventi illeciti. Si trattava di una pericolosa organizzazione criminale, che aveva la sua base logistica a Conegliano e agiva nel Nordest. «Il fenomeno dei furti sottolinea il questore di Pordenone è ciclico e in alcuni periodi dell'anno, come quello che ci apprestiamo a vivere, è maggiormente accentuato. Tenderei ad escludere, però, una recrudescenza».

COLPI ALL'IMBRUNIRE

I ladri agiscono con l'imbrunire e, generalmente, approfittano del cambio dell'ora: domenica, quando le lancette dell'orologio torneranno un'ora indietro, alle 16.30 sarà buio. Odorisio assicura: «Tutti i dispositivi di sicurezza sono già stati attivati». Ci sarà, quindi, una maggiore attenzione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sul territorio. Aumenteranno i controlli di quelle persone notate aggirarsi, con fare sospetto, vicino alle abitazioni. La prassi prevede che vengano fermate per essere accompagnate in questura per l'identificazione. Quello dei furti è un fenomeno costantemente monitorato. L'invito ai cittadini, come sempre, è di segnalare al 112 situazioni ritenute dubbie. Quest'anno, però, le cose sono destinate ad andare diversamente. «La Direzione centrale di polizia criminale osserva il questore di Pordenone non sta inviando report tali da far scattare un livello di attenzione maggiore rispetto a quello già in essere. Arriviamo da un inverno scorso in cui i furti, anche per effetto dell'emergenza Covid e del lockdown, sono stati decisamente minori rispetto all'anno prima. Se è vero che a giorni avremo una disponibilità di luce minore rispetto al solito, è anche vero che i cittadini, essendo molto più presenti a casa, scoraggeranno i malviventi. Sono già in essere attività di controllo su tutto il territorio e, proprio per questo, Pordenone è destinata a rimanere una delle città più sicure in Italia». Del resto gli ultimi dati pubblicati mettono in risalto un aspetto: la città, comparando dati oggettivi, è ai primissimi posti proprio in quanto a sicurezza. E questa volta non siamo nel campo della percezione. Numeri che vengono poi rapportati a quelli di altre città. «I cittadini - il pensiero del questore - stiano tranquilli: l'attenzione, soprattutto in questo periodo, è massima. Tutte le forze di polizia sono preparate e pronte, in chiave di vigilanza e controllo, a rendere il nostro territorio ancora più sicuro. Quindi nessun allarmismo ingiustificato».

Alberto Comisso

