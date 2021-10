Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAPORDENONE Un controllo capillare del territorio. In vista di Ognissanti, la polizia locale di Pordenone e Cordenons ha predisposto una serie di servizi mirati affinché gli agenti possano essere sempre presenti, in particolar modo negli orari di punta, di fronte ai cinque cimiteri della città. Non solo quello di via Cappuccini (una pattuglia intensificherà i passaggi giornalieri), che risulta essere sempre maggiormente frequentato...