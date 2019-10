Furti, condannata la banda del rame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BANDAPORDENONE Era il periodo dei furti di rame, razzìe continue che non avevano risparmiato nemmeno la provincia di Pordenone. A farne le spese era stata anche la Julia Srl di Villotta. La notte tra il 28 e 29 ottobre 2015 i predoni dell'«oro rosso» erano riusciti a portar via dallo stabilimento di via Cadore 18 bobine di cavo elettrico, alcuni metri di cavo sciolto (pari a 8 chilogrammi di rame) e 12 metri di tubi in rame idraulico per un peso di 5 chilogrammi. Erano stati sottratti mediante lo sfilamento delle canaline dei cavi...