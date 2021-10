Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAPORDENONE Telecamere intelligenti per controllare la città. Occhi vigili per stanare i furbetti che, nonostante divieti e limitazioni, continuano ad entrare (in macchina così come in moto e con veicoli commerciali addetti alle consegne) nelle zone a traffico limitato; ma anche dispositivi in grado di leggere, in tempo reale, le targhe delle auto in transito e, in caso di veicoli ricercati, inviare una comunicazione immediata alle...