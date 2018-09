Fuga di pazienti nelle strutture venete «Ora servono più servizi sul territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIMISSIONIPORDENONE «Se la presa in carico dopo le dimissioni dall'ospedale è una delle grandi criticità da affrontare, come ammette lo stesso assessore alla Sanità, è evidente che la risposta va cercata nel rafforzamento dei servizi territoriali. Quel rafforzamento che costituiva uno dei principali obiettivi della riforma del 2014». Le segreterie regionali dei sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil commentano così le dichiarazioni dell'assessore regionale Riccardo Riccardi in merito alla crescita delle migrazioni di...