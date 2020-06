IL BILANCIO

PORDENONE È stato approvato ieri il bilancio 2019 di Friulovest Banca in un'assemblea che si è svolta in modalità on line, con la sola presenza, nella sede di San Giorgio della Richinvelda, dei vertici della Bcc. Per i 7.800 soci, in collegamento video da Milano, c'era il Rappresentante unico designato.

FORMULA INEDITA

«Le circostanze ci hanno costretto a rinunciare al bagno di folla dei nostri soci - le parole del presidente Lino Mian -: siamo però certi che già dal 2021 torneremo a incontrarci a Rauscedo, perché non è solo un momento di approvazione dei conti, ma rappresenta anche un importante confronto in cui si raccolgono gli spunti per orientare al meglio le attività della nostra cooperativa di credito. Siamo nel frattempo già pienamente concentrati nel lancio delle attività del secondo semestre di quest'anno: dopo il rallentamento dovuto al lockdown, i dati segnano una decisa crescita. Da parte nostra, stiamo lavorando per potenziare i servizi: la prossima apertura è in programma il 24 luglio, con l'inaugurazione della filiale di piazza Duca d'Aosta, a Pordenone: si tratta del palazzo di vetro che rappresenterà un punto di riferimento per la clientela e l'imprenditoria cittadina, accanto alla prima filiale di via Roma, che resterà pienamente operativa».

LE CIFRE

Quanto ai dati del bilancio approvato ieri, l'utile di esercizio è superiore a 5,5 milioni, con una forte crescita in tutti i comparti commerciali grazie a maggiori margini da interesse e da servizi. I conti correnti sono cresciuti di 1.600 unità, le masse intermediate valgono 1,7 miliardi, con una crescita di 131 milioni rispetto all'anno precedente. A margine dei lavori, il direttore generale Severino Neri ha fatto anche il punto sul sostegno che Friulovest Banca ha garantito al territorio in queste settimane chiave per la tenuta e il rilancio dell'economia locale. «Abbiamo concesso circa un migliaio di moratorie, per ottanta milioni di euro, sui mutui del decreto Cura Italia e quasi quattrocento moratorie nostre per altri trenta milioni di euro - i numeri presentati da Neri -. E questo, di fatto, è l'impatto di marzo e dei primi di aprile. Poi è uscito il decreto Liquidità e, quindi, con gli interventi sui 25mila euro massimi con garanzia al 100% dello Stato: a oggi abbiamo quasi cinquecento posizioni per oltre 10 milioni di euro. Siamo già partiti anche con il decreto liquidità per le aziende sotto ai 500 dipendenti. I numeri stanno crescendo di giorno in giorno. Qui ci attendiamo di servire il territorio con una trentina di milioni di nuova liquidità per le aziende, attività che via via si svilupperà».

L'ANDAMENTO

«Crediamo di riprendere, nel secondo semestre, il positivo trend che avevamo a gennaio e febbraio - assicura Neri -. I numeri sono ancora oggi confortanti: abbiamo una crescita notevole, di oltre 60 milioni di masse e di oltre 600 conti, che visto lo stop di quasi tre mesi sono comunque numeri buoni».

Nel corso dell'assemblea dei soci è stato fatto anche il punto sulle attività che la banca ha realizzato per dare supporto alla sanità per far fronte all'emergenza: «I margini acquisiti nel 2019 hanno garantito scelte di particolare valore nella fase acuta della pandemia - ha evidenziato Mian - con stanziamenti per quasi 200mila euro al fine di donare attrezzature mediche salvavita agli ospedali di Pordenone, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e San Daniele con aiuti specifici riservati alle amministrazioni comunali, ad esempio per la distribuzione di buoni spesa per le famiglie maggiormente in difficoltà e per le case di riposo attraverso una vincente collaborazione con Credima e Federsanità Fvg. Nel rispetto dell'animo cooperativistico che ispira la nostra Banca, parte dell'utile dello scorso anno è stato destinato a un fondo straordinario da 80 mila euro per riconoscere diarie e indennità esclusive riservate ai soci segnati dall'emergenza sanitaria».

E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA