SOSTEGNO

PORDENONE Friulovest Banca si schiera a fianco dei Comuni, per dare sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica per il Coronavirus, con una serie di iniziative specifiche, a partire da un conto solidale, in cui far confluire la generosità dei cittadini e delle imprese.

AIUTI IMMEDIATI

«Premesso che dei Comuni hanno già attivato con Friulovest Banca un conto corrente speciale a zero costi, mentre alcune amministrazioni hanno indicato il conto di Tesoreria esistente per le donazioni e altri enti ancora stanno valutando quale azione intraprendere - fa sapere il presidente Lino Mian -, abbiamo proposto ai 31 Comuni di cui gestiamo la Tesoreria l'attivazione di un rapporto di conto corrente per la raccolta dei fondi a titolo gratuito e che garantisca la gratuità anche ai nostri clienti degli eventuali oneri di bonifico per i versamenti». Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di detrazione fiscale, è sufficiente che dalle ricevute del bonifico bancario risulti che la donazione è stata effettuata sul conto corrente dedicato, contrariamente alle elargizioni eseguite sul conto di Tesoreria, che originano l'incombenza per il beneficiario di rilasciare una specifica ricevuta dalla quale risulti che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Friulovest Banca verserà un contributo di solidarietà pari a 500 euro per ogni Comune, per un impegno diretto e immediato di 15.500 euro. Somma che si aggiunge ai circa 150 mila euro deliberati nelle scorse settimane e che stanno già producendo benefici effetti sul territorio del Friuli occidentale, del Sandanielese e del Codroipese.

ECOGRAFO

Nella prima tranche di aiuti c'era l'acquisto di un ecografo carrellato da destinare al Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Pordenone. Si tratta di un'apparecchiatura portatile di ultima generazione con carrello ad altezza variabile multiconnettore, che supporta tutte le modalità ecografiche tramite ultrasuoni maggiormente utilizzate. La valutazione ecografica del paziente di Pronto Soccorso è in grado di incrementare accuratezza e rapidità diagnostica e di facilitare il processo decisionale nell'esecuzione di strategie e procedure terapeutiche diverse. Il costo è di circa 55 mila euro.

RADIOGRAFIE AL LETTO

Il secondo dispositivo che sarà messo a disposizione è un apparecchio portatile per l'esecuzione di radiografie al letto del paziente, da destinare alla Radiologia degli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Il dispositivo consente l'esecuzione diretta dell'esame senza trasporto di apparecchio e cassetta da area potenzialmente infetta ad area pulita, limitando al massimo la contaminazione degli ambienti: il costo d'acquisto è di circa 80 mila euro.

CASE DI RIPOSO

Il Consiglio di amministrazione di Friulovest, accogliendo una richiesta di collaborazione da parte di Federsanità Anci Fvg, che coinvolge anche la mutua Credima (oltre 3.700 soci) e che riguarda il mondo degli anziani, ha attivato un conto corrente gratuito per raccogliere fondi che saranno poi messi a disposizione per interventi di acquisto di dispositivi di protezione individuale, coordinati dalle Aziende sanitarie di riferimento, rispetto alle esigenze della strumentazione ritenuta più idonea per mettere in sicurezza gli ospiti e il personale delle strutture.

E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA