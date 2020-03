PORDENONE Il Cda di Friulia ha dato il via libera a tre interventi che permetteranno alle partecipate della Finanziaria regionale di poter beneficiare di un supporto per 50 milioni di euro mediante l'erogazione di finanziamenti a tassi vantaggiosi, la proroga del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e lo slittamento dell'uscita dal capitale. Assistenza consulenziale e finanziamenti a 24 mesi a tassi vantaggiosi e senza commissioni per le necessità di cassa urgenti e a vantaggio di tutte le società partecipate. Slittamento di 12 mesi del pagamento di tutte le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2020 senza alcun interesse aggiuntivo. Facoltà per le aziende in cui Friulia è in uscita entro il 31 dicembre 2020 di richiedere un nuovo intervento a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle attualmente in vigore mantenendo Friulia nella compagine sociale. «In attesa di verificare - si legge in una nota - quali saranno gli effetti complessivi anche di medio termine sulla competitività di tutte le imprese, si può già prevedere che l'emergenza sanitaria produrrà forti danni al tessuto economico regionale e nazionale composto, per la maggior parte da micro e piccole imprese. Nell'immediato è molto probabile che le nostre aziende possano registrare un rilevante gap finanziario nelle entrate a causa dei rallentamenti produttivi ed è per questo che necessitano di soluzioni finanziarie e fiscali che le aiutino a superare il momento di difficoltà».

