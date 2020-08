IL BOLLETTINO

PORDENONE Altri sei novi casi di contagio da Covid-19 ieri in Friuli Venezia Giulia, di cui 5 di importazione. Le nuove infezioni sono state registrate a Udine (5) e a Trieste (1). E per il terzo giorno consecutivo la Destra Tagliamento si conferma a contagi zero. Dopo che tra lo scorso fine-settimana e i primi giorni della settimana che sta finendo erano stati rilevati diversi (allo stato ne sono attivi una decina) micro-contagi familiari la diffusione si è fermata. Almeno al momento. Proprio a inizio settimana a destare qualche preoccupazione era stato un focolaio familiare scoppiato a Porcia. Una giovane infetta rientrata dall'Emilia Romagna (non dunque dall'estero) aveva contagiato alcuni familiari, tra i quali anche i nonni. Focolaio che era salito fino a nove contagi correlati prima di fermarsi. Tra gli ultimi casi di mercoledì scorso un nuovo contagio si era registrato a Brugnera: tre cittadini indiani sono rientrati positivi dal loro Paese. Il sistema del tracciamento e dell'isolamento immediato dei contatti più prossimi delle persone positive attuato dal Dipartimento di prevenzione dell'Asfo ha consentito, negli ultimi tre giorni, di bloccare la diffusione in tutti i micro-focolai aperti sul territorio. Nel frattempo, anche in seguito alle persone che rientrano da viaggi e vacanze e si mettono in contatto con il Dipartimento, aumenta fortemente il numero delle persone in isolamento domiciliare: in provincia si viaggia ormai verso i 500 casi. Ma vediamo i dati di ieri. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 168. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati 6 nuovi contagi, di cui 5 d'importazione. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.442: 1.419 a Trieste, 1.047 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.928, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 146. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Nonostante il piccolo, ma costante incremento di casi l'indice Rt (il numero medio di infezioni generata da un contagiato) del Fvg resta tra i più bassi a livello nazionale: resta allo 0,26, mentre il Veneto è a 1,28. C'è però da dire che i casi di importazione non rientrano nel conteggio dell'indice Rt. Perciò, in virtù del fatto che in Fvg oltre l'80% dei nuovi casi è di importazione, il livello nei fatti è più alto rispetto allo 0,26%.

d.l.

