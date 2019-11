Friuli Occidentale primo pensiero La Destra Tagliamento è insicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRORGAMMIPORDENONE Massimiliano Fedriga ha sorvolato la provincia di Pordenone in elicottero quando l'acqua color caffelatte aveva invaso le campagne e reso rapide le anse dei fiumi di montagna. Si è reso conto, dall'alto, che nel giro di 60 chilometri il territorio è costantemente minacciato da numerose insidie: si passa dai torrenti che rompono le strade e dividono le borgate dai paesi alle grandi dighe che decidono il futuro della pianura, sino ad arrivare a città appoggiate su fiumi in grado di metterle in ginoccio. «La provincia di...