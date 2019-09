Friulchem, dopo la Borsa cresce il gioiello dei farmaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INNOVAZIONEPORDENONE Una di quelle piccole e medie aziende più dinamiche e in crescita del territorio: la Friulchem di Vivaro ha superato brillantemente la prova del mercato borsistico. Lo scorso mese di luglio la società - specializzata nella ricerca e nella produzione di principi attivi per prodotti farmaceutici - l'impresa ha fatto il proprio ingresso in Aim Italia, la piattaforma borsistica delle Pmi ad alto potenziale di crescita. La società attiva da oltre vent'anni ha registrato un forte sviluppo in particolare nell'ultimo...