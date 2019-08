Friulchem di Vivaro quotata in borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Unindustria Pordenone plaude alla recente ammissione di Friulchem in Aim Italia, mercato borsistico di riferimento per le aziende con un alto potenziale di crescita. Friulchem è una Pmi innovativa: fondata nel 1996 a Vivaro, è tra i principali operatori italiani attivi a livello internazionale nel segmento dei farmaci veterinari, in particolare nella ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati antibiotici e nello sviluppo di dossier per farmaci generici. Nel 2018 ha registrato un fatturato pari a 16,1 milioni di euro. Aprirsi...