BILANCIO INTERMEDIO

PORDENONE Crédit Agricole FriulAdria chiude il primo semestre di quest'anno con un utile netto in calo del 24,3% rispetto alla stessa semestrale del 2019. La banca pordenonese performa meglio del gruppo Crédit Agricole che registra un utile netto in calo del 27%. Un risultato che inevitabilmente fa i conto con l'emergenza Covid-19 e con il periodo di lockdown che vede i mesi di marzo e aprile mostrare i dati maggiormente negativi. Per FriulAdria, in particolare, i numeri positivi del bimestre maggio-giugno - i mesi segnati dalla riapertura delle attività produttive e dalla ripresa anche delle dinamiche dei prestiti e dei finanziamenti, oltre che della raccolta - bilanciano positivamente il semestre. Tanto che su alcuni singoli parametri la semestrale di quest'anno mostra numeri addirittura migliori dello stesso periodo dell'anno precedente. Negli impieghi, pari a 8 miliardi, la crescita è del 3,2%, nel 2019 gli impieghi si erano fermati a 7,7 miliardi. E così nella raccolta diretta: 8,7 miliardi quest'anno (con un +6,9%), 8,1 miliardi nella prima semestrale dell'anno scorso. Calano invece i nuovi mutui alle famiglie e il numero di nuovi clienti.

SOLDI AL TERRITORIO

Il bilancio di metà anno di FriulAdria, approvato ieri dal Cda dell'istituto presieduto da Chiara Mio, si chiude comunque con oltre 660 milioni erogati a privati e aziende nel Nordest. L'utile netto chiude a 26 milioni di euro (-24,3% su anno precedente, nel primo semestre 2019 l'utile netto era stato 34,4 milioni); impieghi e raccolta in crescita, circa duemila nuovi mutui e novemila clienti acquisiti. In risposta all'emergenza Coronavirus sono stati inoltre erogati oltre 3.300 finanziamenti a valere sul Decreto liquidità, per un totale di 166 milioni. L'istituto infine ha accolto 12.400 richieste di moratoria provenienti da privati e aziende del territorio per un valore complessivo di oltre 1.700 milioni. «Anche nella prima parte dell'anno in corso - sottolinea una nota di Credit Agricole FriulAdria - è stato confermato il ruolo di banca vicina alle esigenze della clientela e della comunità, per le iniziative di sostegno ai privati e alle aziende di Friuli Venezia Giulia e Veneto». Ricordata la raccolta di fondi a favore della Croce Rossa italiana (1,5 milioni donati) a cui ha partecipato con tutte le società del Crédit Agricole in Italia.

I NUMERI

Al 30 giugno gli impieghi sono pari a 8 miliardi di euro, (+3,2% su dicembre 2019). Per quel che riguarda l'attività commerciale, il bimestre maggio-giugno è stato caratterizzato da un rinnovato dinamismo, con una ripresa delle erogazioni di mutui casa. I nuovi mutui erogati da Crédit Agricole FriulAdria al 30 giugno 2020 sono oltre 1.900 (l'anno prima erano stati 2.500) di cui 1.200 in Veneto (per complessivi 150 milioni) e 700 in Friuli Venezia Giulia (80 milioni). Per quanto riguarda le erogazioni a medio-lungo termine alle aziende, sono stati erogati quasi 430 milioni, di cui 190 milioni in Friuli Venezia Giulia e 240 milioni in Veneto. Rispetto al numero di nuovi clienti nel periodo gennaio-giugno 2020 sono stati 9mila, l'anno scorso furono 12mila. Lo stock del credito deteriorato lordo a fine giugno è di 453,6 milioni e risulta in diminuzione rispetto a fine 2019. Gli indicatori di qualità del credito: l'incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è al 5,5%, l'incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi si attesta al 2,2%, il tasso di copertura complessiva dei crediti deteriorati è del 61,2%.

d.l.

